محمد عبده يحقق نصف مليون مشاهدة بأحدث أغنياته (فيديو)





حققت أغنية “الملامح” للفنان السعودي محمد عبده، نجاحا كبيرا، منذ طرحها مساء الأربعاء 19 أكتوبر/ تشرين الثاني الحالي.

وجاءت الأغنية ضمن قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع “يوتيوب”، وتخطت مشاهداتها حاجز النصف مليون مشاهدة منذ بداية طرحها.

أغنية “الملامح” من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع المايسترو وليد الفايد.

كان حساب حفلات روتانا، على موقع “إنستجرام”، قد روّج للأغنية عن طريق نشر البوستر الدعائي لها، وعلق عليه قائلاً: “مشتاقين لجديد أبو نورة؟.. ‏قريبا الملامح‬ لفنان العرب محمد عبده”.

وفور طرح الأغنية، لاقت انتشاراً واسعاً ورواجًا كبيراً بين مستمعيها، وجذبت الكثير من إعجاب وتعليقات جمهور الفنان السعودي.

على صعيد آخر، يستعد النجم محمد عبده لإحياء حفله القادم على مسرح الدانة في البحرين، والمقرر إقامته يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

يذكر أن الفنان السعودي كان قد أحيا الليالي الأولى من مهرجان “الغناء بالفصحى”، في دورته الثانية، والذي نظمته وزارة الثقافة السعودية.

سكاي نيوز