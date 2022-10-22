وزارة الزراعة تعلن السيطرة على آفة الطيور التي تصيب محاصيل الغلال





أعلن مدير إدارة وقاية النباتات بوزارة الزراعة والغابات الصادق محمد دفع اللهَ، السيطرة على آفة الطيور التي تصيب محاصيل الغلال بمناطق التوالد التقليدي بالمشاريع الزراعية المطرية.

وقال بحسب (سونا) اليوم، إن المكافحة قابلتها العديد من المشاكل في هذا الموسم وكانت بدايتها عدم توفر الطائرات وخروج عدد من الشركات التي كانت تعمل مع إدارة الوقاية، لافتاً إلى أن الأوضاع مستقرة الآن بعد أن بدأت الوقاية في مكافحة الطيور منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي وتستمر حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، والآن تمت تغطية ومكافحة مساحات كبيرة، وأشار دفع الله إلى أن الأوضاع الآن مستقرة وتمت السيطرة تماماً على مكافحة الطيور بولايات دارفور وتستمر حتى تشمل كافة ولايات البلاد.

وأضاف أن إدارته تقوم الآن على مكافحة الجراد ساري الليل بمكافحة أرضية وتمت السيطرة عليه بنسبة نجاح كبيرة كما تم تجهيز أتيام للقيام بعمليات مسح على الجراد الصحراوي المتوقع خلال الأسابيع القادمة. ولفت إلى أن أغلب المشاكل التي تعترض المكافحة تتمثل في المسائل المالية، مشيداً بجهود وزارة المالية وتعاونها وأعلن الصادق اكتمال الاستعدادات لمقابلة الموسم الشتوي لمكافحة آفة الحشرات والفار التي تقضي على محصول القمح.

صحيفة الصيحة