جبريل: وزير المالية لا يفرض ضرائب بل يقترحها عبر الأجهزة الفنية





قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.جبريل إبراهيم إن هناك جهد كبير مطلوب في الإصلاح الضريبي والتأكد من الضريبة والعائد المناسب دون الاضرار بالاقتصاد.

وقال جبريل خلال اللقاء التفاكري باتحاد الغرف التجارية حول مشاكل الاقتصاد السوداني اليوم :إذا لم يربح التاجر لن نتحصل على ضريبة، و لو ساد الكساد لن تكون هناك ضرائب ويفقد الناس وظائفهم ولن تستطيع وزارة المالية الإيفاء بالتزاماتها تجاه الدولة، فهي شراكة في الأساس، وسنقوم بمراجعة الأداء والقوانيين .

وأضاف :وزير المالية لا يفرض ضرائب، بل يقترح ضريبة عبر الأجهزة الفنية ويتم رفعها للقطاع الاتصادي الذي يضم 13 وزير حاليًا ويتم مناقشتها وإذا تم الاقتناع بها يتم رفعها لمجلس الوزراء الذي يناقشها بالتفصيل وبعدها للمجلس التشريعي في الأصل، الآن اجتماع المجلسين الوزراء والسيادي يجيز الضرائب”.

و تايع “الوزير لا يحق له فرض ضريبة ولا سحبها ، ولا يملك هذه السلطة بل رفع الأمر للجهات التي أجازتها”.

و نوه جبريل إلى أنه خلال الفترة السابقة قاموا بمجهود كبير في الإصلاح، لافتاً إلى أن غرفة الصناعات احتجت على ضريبة الإنتاج، وقال “تمت المراجعة وجدنا أنها أحدثت ضغط على الإنتاج الصناعي في البلد ورفعنا الأمر لمجلس الوزراء وأستطعنا إلغاء ضريبة الإنتاج على عدد من المنتجات الصناعية في البلد وحققت نتائج جيدة وتم التركيز على عدد محدود من السلع”.

وأشار جبريل إلى وجود مشكلة كبيرة في السودان تتعلق بالجبايات، وقال: في نظام الانقاذ كانت هناك شكاوى من الجبايات التي تأخذ من غير قانون ومن غير تشريع، كل محلية وولاية تأخذ، وهي في مشكلة حقيقة في البلد، وقال “الخلل الحاصل في الدولة لغياب حكومة بالشكل المطلوب وعدم القدرة على فرض السلطة بصورة كاملة على الولايات والمحليات”.

ونوه الوزير إلى أن هناك مشكلة كبيرة في السودان تتعلق بالجبايات غير المشروعة التي تتم إجازتها من جهة تشريعية ما أثر بصورة كبيرة جدًا في الصادر وأدى إلى رفع أسعاره رغم أن المركز يقوم بواجبه تجاه الولايات من تحويلات شهرية، إلا أن الجبايات ما زالت مستمرة، و قال “آن الاوان أن تنظر الدولة في هذه المسألة”.

وأضاف: ليس لأحد الحق في أخذ قرش من مواطن من غير تشريع، ما يحدث الآن أقرب للنهب، وتابع “كل مسافة ناس عاملين راكوبة يأخذوا الأموال من الناس من غير وجه حق” وهذه الأموال غير مشروعة ولا تورد للدولة وبدون مستندات حقيقية وفي الغالب تذهب لجيوب الناس” ، ودعا جبريل لإيقاف ما وصفهُ بالفوضى الحالية في قضية الجبايات.

باج نيوز