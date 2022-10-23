محامي شيرين عبد الوهاب يكشف مفاجأة بشأن “وصية” كتبتها





كشف محامي شيرين عبدالوهاب، المستشار القانوني حسام لطفي، عن قيام الفنانة بكتابة وصيتها.

وأوضح لطفي في تصريحات لبرنامج ET بالعربي: “شيرين كتبت وصيتها منذ عدة سنوات وأودعتها لدي، وكتابة الوصية دليل على إيمان عميق عندها، وفي النهاية لا أملك إلا الدعاء لها بالصحة وطول العمر”.

وأردف: “شيرين عزيزة على كل من يعرفها، ويكفيها رصيدها لدى جمهورها من الحب، واطمئنوا عليها، فهي في أيد أمينة محاطة بمن تحب”.

يأتي ذلك بعد تصريحات الفنان حسام حبيب، طليق شيرين عبد الوهاب، في برنامج “الحكاية” على قناة MBC مصر، والتي قال فيها إنه نصح شيرين بكتابة وصية تنقل من خلالها ممتلكاتها لابنتيها.

صحيفة المرصد