بالفيديو.. تصرف غريب من قرد أثناء دفن جثمان صاحبه





وثق مقطع فيديو ردة فعل قرد من نوع “اللانغور” في سريلانكا، أثناء مراسم دفن جثمان صاحبه.

وأظهر الفيديو القرد وهو يقبل صاحبه ضمن طقوس الدفن، كما جلس بجوار قدمي صاحبه.

وذكر موقع “إنديان إكسبريس” نقلا عن “بي بي سي”، أن الفيديو صوّر في سريلانكا، وظهرت خلاله محاولات من قريب المتوفى لإبعاد القرد أكثر من مرة عن صاحبه.

ورغم كل المحاولات لإبعاده، فقد ظل القرد متمسكا بالبقاء إلى جانب صاحبه الذي اعتاد على إطعامه بينما كان الحيوان يعيش في إحدى الغابات القريبة من باتيكالوا.

If you haven’t seen this🙏

VC:BBC pic.twitter.com/qsEguhDJKw — Susanta Nanda (@susantananda3) October 20, 2022

صحيفة المرصد