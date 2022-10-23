بالفيديو.. ممسكًا بزعانفها.. رجل يرقص مع سمكة قرش تحت الماء





غالبًا ما نصادف مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض أشخاصًا يظهرون حبهم للحيوانات بطريقة فريدة ومؤثرة، سواء كانت حيوانات أليفة أو حيوانات في البرية، إلا أن مقطع فيديو غريب من نوعه يظهر فيه رجل يرقص مع سمكة قرش تحت الماء في حوض مائي، حقق انتشارا واسعا مؤخرا، وفقًا لـnews18.

ووفقًا للفيديو الذي لاقى انتشارًا واسعًا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الرجل الذي يرتدي بذلة السباحة، يرقص مع سمكة القرش، بينما كان يمسك زعانفها. من ناحية أخرى، بدا القرش هادئًا ومتزامنًا مع الغواص، فيما تطفو حولهما مخلوقات بحرية أخرى.

وبالرغم من أن مدة الفيديو لا تتجاوز 16 ثانية، إلا أنك تشعر بالهدوء حيث بدت حركات الرقص أكثر سلاسة تحت الماء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو، وحاز على أعجاب الكثيرين، وكتب أحد المستخدمين: «هذا مذهل، لا أصدق عيني، لم أر هذا من قبل»، وأضاف آخر: «على الرغم من أن المشهد يبدو رومانسي إلا أنه قد يمثل خطرًا على الرجل».

المصري لايت