الإرصاد: توقعات بإنخفاض درجات لحرارة بشقيها العظمى والصغرى





توقعت وحدة الإنزار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية أنخفاض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى إنخفاضاً طفيفاً في شمال وأواسط البلاد، بينما ترتفع إرتفاعاً طفيفاً في بقية أنحاء البلاد، و توقعت نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال وأواسط وغرب البلاد.

كما توقعت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات البحر الأحمر، القضارف، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق وأقصى جنوب كردفان.

وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 39.0 درجة في مدينة شندي، وأدنى درجة حرارة متوقعة صباح الغد 17.0 درجة في مدينة الفاشر، وكانت أعلى درجة حرارة بلأمس 40.0 درجة سجلت في مدينة شندي، وأدناها 17.0 درجة سجلت صباح اليوم بمدينة وادي حلفا.

أهم معالم الطقس لهذا اليوم، منخفض السودان الحراري، ومرتفع جوي يتمركز في شمال أفريقيا ويمتد حتى أواسط وغرب البلاد، والفاصل المداري الذي يمر اليوم شمال كسلا وجنوب كوستي وجنوب الولايات الغربية.

سونا