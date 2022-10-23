منوعات

بالفيديو.. الألعاب النارية تدخل السعودية موسوعة “غينيس”

2022/10/23
السعودية بورتسودان

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، دخول حفل افتتاح موسم الرياض موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية.

وعلى حسابه في “تويتر”،، قال تركي آل الشيخ: “الحمدلله حصلنا على شهادة غينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من الدرونز (طائرات بدون طيار)، بإطلاق الألعاب النارية في حفل افتتاح موسم الرياض”.

وجرى افتتاح موسم الرياض هذا العام تحت شعار “فوق الخيال”، حيث لفتت الألعاب النارية الضخمة الأنظار فيه، تصدر “هاشتاغ”: “افتتاح موسم الرياض” مواقع التواصل الاجتماعي.

روسيا اليوم

2022/10/23