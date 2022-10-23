هيئة الطرق: لا تراجع عن زيادات رسوم العبور





نفتْ الهيئة القومية للطرق قيامها بأي مفاوضات مع غرف النقل للتراجع أو مراجعة رسوم العبور، مؤكدة أن سداد رسوم العبورعلى الطرق القومية يمضي بصورة طبيعية، وبما لايقل عن 100%، قاطعة بعدم صحة ما أثير عن امتناع أصحاب الشاحنات من السداد بالتعرفة الجديدة.

وقال مدير الهيئة العامة للطرق والجسور المهندس جعفر حسن في تصريحات صحافية، إن مارشح حول التراجع عن رسوم العبور غير صحيح. وأضاف كان لدينا اجتماعات مع اتحاد غرف النقل خلال الأيام الماضية، وليس هناك أي خط رجعة عن زيادة رسوم العبور.

وأكد أن ديون الهيئة جراء طوارئ الخريف بلغت أكثر من 3 تريليونات جنيه. وأضاف سنمضي في صيانة الطرق القومية خلال الفترة المقبلة عبر خطة واضحة خاصة طريق الخرطوم الجيلي شندي وعطبرة – هيا – سنكات بورتسودان، مشيراً إلى أن هناك مشكلات كبيرة في الطريق بمنطقة مسمار في مسافة 20 كيلو وتحتاج صيانة كاملة بتكلفة لاتقل عن 12 مليون دولار، مؤكداً أنه رغم ضعف التحصيل بالنسبة للطرق لكن لابد من المحافظة على شبكة الطرق القومية التي تصل قيمة أصولها إلى نحو 5 مليارات دولار. وتابع في حال فقدان تلك الطرق سيكون من الصعب إعادتها.

الخرطوم – محجوب عثمان

صحيفة اليوم التالي