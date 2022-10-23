مجلس الوزراء يلغي إعفاء القيمة المضافة على السكر المستورد





وافق الاجتماع المشترك للقطاعات الوزارية برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان، اليوم الأحد، على إلغاء الإعفاء على القيمة المضافة على السكر المستورد، ومقترح تعديل ضريبة الدخل (أرباح الأعمال والعقارات) لسنة 2023م، وتعديل ضريبة الدخل الشخصي لسنة 2023م.

وكان الاجتماع أجاز في بداية انعقاده السمات العامة وموجهات موازنة العام المالي 2023م قدّمها وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عبد الله إبراهيم.

صحيفة الصيحة