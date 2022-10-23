نجوى كرم تستعرض أناقتها بالذهبي في أحدث ظهور | فيديو





نشرت النجمة اللبنانية نجوى كرم مقطع فيديو عبر حسابها على تويتر ظهرت فيه بإطلالة مميزة.

واستعرضت نجوى كرم خلال الفيديو أناقتها بفستان من اللون الذهبي وتفاعل معها عدد من جمهورها ومتابعيها بالتعليقات الإيجابية.

أغنية مغرومة 2

وطرحت نجوى كرم في وقت سابق أغنية “مغرومة 2” عبر منصة الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية معذور قلبي

يذكر أن “مغرومة 2” هي أغنية سينجل من ميني ألبوم تصدر أغانيه تباعًا حسبما ترى نجوى الوقت المناسب لطرح كل أغنية، والأغنية من كلمات وألحان نبيل خوري ومن توزيع داني حلو، وقد تمّ تصويرها تحت إدارة المخرج هاس غدار من إنتاج “روتانا”.

وطرحت الفنانة نجوى كرم من قبل أيضًا فيديو كليب أغنية “معذور قلبي”، والذي حقق ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية معذور قلبي من كلمات عامر لاوند، ألحان وتوزيع على حسّون، ميكس وماسترينج موريس طويلة