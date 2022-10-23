سارة زكريا: صوتي أفضل من إليسا بمراحل.. فرق السماء والأرض





شنت المطربة الشعبية اللبنانية سارة زكريا هجوما عنيفا ضد مواطنتها النجمة إليسا، مؤكدا أن صوتها أهم من صوت ملكة الإحساس “بدرجات عالية”.

وأثارت تصريحات سارة زكريا، التي اشتهرت بأغنية “تيجي نتزوج بالسر”، ضجة واسعة، وقوبلت بانتقادات عنيفة من هجوم إليسا، لكن سارة تمسكت بموقفها في تصريحات جديدة لموقع “النهار العربي” المحلية.

وقالت زكريا: “لم أقل شيئاً سوى من الناحية الفنية، فبالتأكيد صوتي أهم من صوت إليسا بدرجات عالية، وهناك فرق بيننا مثل السماء والأرض”.

وأضافت: “قلت إن إليسا ما عندها صوت إلا بالأستوديو، وتعتمد على الأوتو تيون والبرامج الجديدة لتضغط صوتها، ولكن هي عندما تغني مباشرة، ابحثوا عما تغني وأين من ناحية الصوت، وأي الطبقات التي من الممكن أن تصيبها بطريقة صحيحة”.

وبدأت الأزمة عندما حلت سارة زكريا ضيفة على برنامج “المزح نصو جد” مع الإعلامي هشام حداد الذي سألها عن الفنانة اللبنانية التي تعتبر صوتها أفضل منها؛ لترد باختيار إليسا.

وأضافت: “إليسا بتبعت حدا ع الاستديو يسجل عنها.. هاد مش صوتها روح اسمعها لايف.. أنا كنت أحبها بعدين لأ.. لأنو لما كنت صغيرة كنت اسمعها بس لما كبرت وصرت غني اكتشفت انو هاد مش صوتها”.

وتابعت أنها لم تدرس الموسيقى مثل إليسا، إلا أن باستطاعتها غناء جميع الألوان، مضيفة: “أنا ما درست موسيقى وما بعرف دو من لا.. بس بغني كل الألوان.. إليسا شو بتعرف تغني؟”.

وبررت سارة موقفها بأنها ترفض الاستعلاء الذي تمارسه إليسا؛ لتهميش الملحنين والشعراء وتعتبرهم كأنهم غير موجودين في أي نجاح أو عمل.

وتأتي هذه التصريحات، فيما تعيش النجمة اللبنانية إليسا حالة من التوهج والنشاط الفني، حيث تستعد لإحياء حفل مشترك مع مواطنتها الفنانة هيفاء وهبي، في 28 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على مسرح محمد عبده أرينا، في بوليفارد رياض سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022.

كما أعلنت عن مشاركتها النجم المصري تامر حسني، في أمسية غنائية تستضيفها الكويت في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وطرحت إليسا، مؤخرا، أغنية تحمل اسم “أنا وبس” عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، ونجحت الأغنية في تحقيق نسبة مشاهدة كبيرة.

العين الإخبارية