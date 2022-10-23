ميزان ذكي يعمل بتقنية «واي فاي»





أطلقت شركة إيكو فور لايف الأمريكية لمنتجات المنازل الذكية المبتكرة ميزاناً منزلياً ذكياً يعمل بتقنية «واي فاي».

وكشفت الشركة أن الميزان يقوم بقياس وزن الجسم مثل الميزان العادي، إضافة إلى إجراء قياسات أخرى عديدة للحفاظ على حالته الصحية، حسبما أفاد موقع «سيدتي» نقلاً عن موقع «ماشابل» التقني.

ويبقي هذا الميزان الذكي المستخدم على اطلاع دائم بما يحدث داخل جسمه، ويمكنه أيضاً قياس نسبة الدهون في الجسم، وحساب مؤشر كتلة الجسم، كما يزود مستخدمه بقراءات عن حالة جسمه من حيث معدل العضلات والتمثيل الغذائي ونسبة البروتين وكثافة كتلة العظام، والعمر البدني.

ويصدر الميزان تقييماً لكمية المياه التي يحتاجها الجسم، إضافة إلى تذكير مستخدمه بشرب كوب من الماء خلال يومه.

وصممت الشركة الأمريكية الميزان الذكي الجديد بمظهر بسيط وبمزايا سهلة للاستخدام المنزلي تناسب جميع أفراد الأسرة.

وبينت أن الميزان يعمل بتقنية الاتصال اللاسلكي «واي فاي»، من خلال اقترانه بتطبيق «إيكو فور لايف» الذي يمكن تحميله عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل «آي أو إس» أو«أندرويد».

وقالت الشركة: «يمكن أن توفر بعض الأدوات الذكية تقديرات حول الأشياء الأساسية مثل ضغط الدم أو معدل ضربات القلب، ولكن تحقيق نظرة أكثر تفصيلاً بهذا الميزان الذكي، يهدف إلى الحصول على صورة أكثر اكتمالاً عن الجسم طوال الوقت، التي يمكن أن تساعد في تحسين الصحة بشكل عام».

وأضافت: «من المفيد الحصول على هذه المعلومات في المنزل، وخاصة الراغبين في الحفاظ على مستوى معين من اللياقة البدنية، إضافة إلى مراقبة الصحة بشكل عام».

وتابعت: «الحفاظ على الصحة مثل الحفاظ على المنزل نظيفاً، فقد يكون الأمر أسهل إذا كان لدينا مزيد من المعلومات حول ما يحدث بالفعل داخل أجسامنا، وربما يكون من الصعب القيام بذلك إذا لم تتوافر الأدوات الذكية الملائمة

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