قرار من والي الخرطوم بشأن الخطة الإسكانية لأهالي أم دوم





أعلن والي الخرطوم المُكلف أحمد عثمان حمزة، استئناف إجراءات الخطة الإسكانية الخاصة بأهالي أم دوم التي توقفت خلال السنوات الماضية، وأكد حرص حكومته على حفظ حقوق مواطني المناطق التأريخية وفق الإجراءات القانونية التي تكفل الاستحقاق في السكن دون محاباة لأحد، وأشار للقرارات التي أصدرتها حكومة الولاية لمنع التصرف في الأراضي إلّا للأغراض التي حدّدها القانون.

وامتدح والي الخرطوم لدى مخاطبته جمع من مواطني منطقة أم دوم ولجان الخدمات وممثلي شباب المنطقة، الجهود الشعبية التي تساهم مع الدولة في إنشاء المرافق الخدمية، ونوه إلى مستشفى أم دوم الذي أنشئ على نفقة أحد المحسنين.

ووجه الوالي وزارة الصحة بدراسة أسباب توقف العمل في المستشفى والسعي مع المختصين لإكماله وإدخاله في الخارطة الصحية.

صحيفة الصيحة