شقيق شيرين عبدالوهاب ينشر فيديو لها تتحدث فيه عن طليقها “حسام حبيب”.. ويعلق: علاقة سامة





صحيفة المرصد: شارك محمد عبدالوهاب شقيق الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، مقطع فيديو من مداخلة سابقة للفنانة الغائبة وهي تتحدث عن أزماتها مع طليقها حسام حبيب في أحد البرامج التلفزيونية.

وعلق عبدالوهاب، على الفيديو، قائلا: “فعلا علاقة توكسيك.. Toxic، أي علاقة سامّة”، في إشارة منه إلى تفاصيل زواج شيرين من حسام حبيب.

وكانت عائلة شيرين عبدالوهاب قبل أيام، ذكرت أن شقيق شيرين كان اعتدى عليها بالضرب المبرح نتيجة تنازلها عن بلاغاتها ضد طليقها حسام حبيب، بعد أن رد الأخير لها جميع متعلقاتها.

صحيفة المرصد