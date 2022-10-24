عاجل .. قيادة الجيش تتدخل وتتخذ خطوة تجاه أحداث النيل الأزرق





أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد ركن نبيل عبد الله اليوم ، أن القيادة العسكرية حركت يوم السبت 22 اكتوبر لجنة لتقصي الحقائق وتقييم الاوضاع الأمنية بالاقليم برئاسة نائب رئيس هيئة الاركان للعمليات الفريق الركن خالد عابدين الشامي وممثلين لوزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة .

كما تم تعيين قائد جديد لمنطقة النيل الأزرق العسكرية وهو اللواء الركن ربيع عبدالله ادم في إطار دفع جهود معالجة الأوضاع الأمنية بالاقليم على خلفية الأحداث المؤسفة الأخيرة.

صحيفة الصيحة