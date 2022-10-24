بالفيديو.. وزير هندي يصفع امرأة على وجهها .. شاهد ردة فعلها الغريبة!





وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قيام وزير هندي بصفع امرأة على وجهها، وسط عدد كبير من الحاضرين، في ولاية كارنتاكا.

وأظهر مقطع الفيديو، صفع الوزير للمرأة على وجهها، ولكن رغم ذلك انحنت عند قدميه وقامت بتقبيلها.

وبحسب الأخبار المتداولة، فإن السيدة كانت تقدم أوراق فيها شكوى حتى يحل الوزير مشكلتها، ولكنه صفعها لسبب غير معروف.

ومن جانبهم قال مؤيدو الوزير، إنه كان يباركها بيده ولم يصفعها.

صحيفة المرصد