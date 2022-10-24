الخرطوم تلغي تسجيل جمعية غير حكومية لحماية المستهلك





ألغت السلطات السودانية تسجيل جمعية غير حكومية لحماية المستهلك سبق أن كسبت دعوى ضد المجلس العسكري بعيد انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وفق ما أفاد رئيس الجمعية، الأحد 23 أكتوبر الحالي، وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال ياسر ميرغني رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك “سلمني سبعة من موظفي مفوضية العمل الطوعي (الجهة الحكومية المعنية بالترخيص للمنظمات والجمعيات) قراراً بإلغاء تسجيل الجمعية صدر في 9 أكتوبر”.

ولا يشير القرار إلى أي تجاوز ارتكبته الجمعية، لكنه يعلن “إلغاء تسجيل وحجز أصول وممتلكات وتجميد أرصدة وحسابات الجمعية السودانية لحماية المستهلك في البنوك كافة داخل وخارج السودان”.

العسكري بسبب قطعه خدمة الإنترنت عقب انقلاب أكتوبر 2021 الذي قام به قائد الجيش عبدالفتاح البرهان على الحكومة المدنية التي تولت السلطة بعد إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في 2019.

تأسست الجمعية عام 1998 ولم يتم إلغاء تسجيلها طوال فترة حكم البشير من 1989 إلى 2019، وقال ميرغني “فقط تم اعتقالي مع اثنين من أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية مرة واحدة عقب تأسيسها”.

اندنبندت عربية