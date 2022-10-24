تصعيد جديد للجان المقاومة اليوم قبل ساعات من احتجاجات 25 أكتوبر





أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم، عن مليونيات “إسقاط الانقلاب” بالتزامن مع مرور عام على 25 أكتوبر 2021.

وقالت لجان المقاومة في بيان إن الانقلاب خلف مجموعة من الكوارث، مشيرة لشهداء الاحتجاجات والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بجانب الصراعات القبلية في غرب كردفان والنيل الأزرق، بالإضافة للعزلة من المجتمع الدولي، قائلة إنه أدخل البلاد في “نفقٍ مظلم نحو المجهول”.

وأشار البيان إلى الحراك الجماهيري القائم منذ تاريخ الانقلاب، واصفة إياه بـ”الملاحم الثورية”، وقال: “تأتي مليونية الخامس والعشرين من أكتوبر كاستمرارٍ للعمل النضالي الجسور”، وأوضح أنها ستكون تحت مسمى “إسقاط الانقلاب”، مبينًا أن وجهتها ستكون نحو القصر الجمهوري عبر مسارات مختلفة ستنشرها اللجان لاحقًا.

وأبانت اللجان أنها ستقوم بحرق إطارات السيارات في الشوارع الرئيسية في كل مناطق ولاية الخرطوم، عند السادسة من مساء يوم الاثنين.

صحيفة الصيحة