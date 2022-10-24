زيادات جديدة على أسعار الاتصالات والانترنت بالسودان





يتهيأ مزودو الاتصالات والانترنت، لفرض زيادات جديدة على الخدمات، قبل نهاية الشهر الجاري. وبعث اتحاد شركات الاتصالات في السودان برسالة إلى كافة المشتركين في خدماته، تفيد بتطبيق زيادة على الأسعار تتراوح بين 25 إلى 30% بحلول 29 من أكتوبر.

وتعد الزيادة، الثالثة من نوعها خلال العام الجاري 2022، وسط شكاوى المشتركين مما يصفونه بـ(سوء الخدمات المُقدّمة). وقال مسؤول تطبيق السياسات العامة بالهيئة القومية للاتصالات، جمال أمين، لموقع (شن توم برس)، إن “زيادة تعرفة الاتصالات في السودان مرتبط ببرنامج الدولة الاقتصادي”. غير أنه عاد ووصف قيمة تعرفة “الانترنت” في السودان بأنها “الأرخص مقارنة بدول الجوار”.

وفي سياق متصل، أقر أمين بتدني مستوى خدمتي الانترنت والاتصالات في الفترة الأخيرة، عازياً الأمر لضعف الطاقة وانعدام الوقود في العديد من ولايات السودان. وكشف المسؤول في هيئة الاتصالات، عن إبرامهم اتفاقاً مع اتحاد شركات الاتصالات لرفع مستوى الخدمة وتوسعة نطاقها، مقابل التزام الحكومة بسداد مبلغ (170) مليون دولار لذات الغرض، حل المشكلات الفنية التي تواجه شركات الاتصالات.

صحيفة الحراك السياسي