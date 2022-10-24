مصدر بالحرية والتغيير: ترتيبات لحشد قِوى الثورة لإنهاء الانقلاب





قال قيادي بالحُرية والتغيير إنّ التحالف يتعزم حشد قِوى الثورة لإنهاء الانقلاب عبر الحل السياسي. وأضاف بحسب باج نيوز: لدينا ترتيبات داخلية ومناقشات مع قِوى خارج الحُرية والتغيير حول ورقة المبادئ العامة للحل السياسي.

وفي وقتٍ سابق قال مصدر إن مشروع المشاورات السياسية التي تُجرى بين تحالف قِوى الحُرية والتغيير والمكون العسكري، تستهدف طرحها لاحقاً على قِوى الثورة وأحزاب سياسية منها: الاتحادي الأصل، المؤتمر الشعبي، الحزب الجمهوري، لجان المقاومة، الحزب الشيوعي وأطراف اتفاق الدوحة، أنصار السنة. وأضاف: المشاورات عقب توصُّل الطرفين حولها لاتفاق ستعرض على الرباعية والآلية الثلاثية التي ستدعو القِوى المستدفهة للنقاش والتوقيع.

صحيفة الحراك السياسي