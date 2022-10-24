اتحاد المدارس الخاصة منع وزارة التربية تحويل الطلاب من المدارس الحكومية إلى خاصة صراع حول الجبايات





كشف الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة الأسبق الشعراني الحاج عن صراع محتدم بين وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم والمدارس الخاصة حول استقطاب الطلاب المتفوقين واصفاً الصراع بأن الهدف منه جمع وزارة التربية للجبايات.

وأكد الشعراني في تصريح لـ (باج نيوز ) أن الوزارة ركنت لتكوين لجنة للتدارس حول نقل طلاب الفصل الثاني ثانوي من المتفوقين إلى الصف الثالث الثانوي لمدرسة خاصة بغرض جمع الجباية. وقال إن الطلاب المتفوقين الذي تتحدث عنهم الوزارة هم طلاب المدارس النموزجية الذين نسبة 90% منهم استقطبوا من المدارس الخاصة الصف الثامن بعد أن تحصلوا على درجات عالية في شهادة الاساس مشددا على أن طلاب المدارس النموذجية تتحصل منهم الوزارة رسوم وجبايات اعلي من رسوم المدارس الخاصة واكد علي حق الطالب في أن يتحول إلى المدرسة التي يري انها تكفل له التفوق والتميز واعتبر خطوة الوزارة بتكوين لجنة جنحت من خلالها لوضع دستور خاص بها وقال ان نظام المدارس النموزجية عمل خاص برعاية حكومية تنافس الوزارة من خلاله التعليم الخاص الذي يدفع ضرائب وحقوق موظفين في وقت تتحصل فيه الوزارة حق (التباشير ) من الحكومة.

باج نيوز