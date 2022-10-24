السودان نائباً لرئيس مؤتمر اتفاقية مكافحة الجريمة العابرة والمنظمة





إنتخب مؤتمر الدول الأطراف فى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود الوطنية السودان نائباً لرئيس المؤتمر.

جاء ذلك في فاتحة أعمال الدورة الحادية عشر للمؤتمر والتي عقدت بالعاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 17 – 21 أكتوبر الجاري. وقدم المندوب الدائم للسودان السفير مجدي مفضل، خطاب وفد السودان في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر، مشيراً لمجهودات السودان فى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، داعياً المجتمع الدولي لزيادة دعمه للسودان فنياً ومادياً لتمكينه من بناء القدرات الوطنية فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة. ويأتي إنتخاب السودان نائباً للمؤتمر تقديراً من المجتمع الدولي لتعاونه ودوره فى محاربة الجريمة العابرة ومكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وكالة سونا