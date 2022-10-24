أسعار النفط تهبط بأسهم المنطقة.. والسوق السعودي يرتفع





تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج، الإثنين، مع انخفاض أسعار النفط، غير أن المؤشر السعودي محا خسائره التي تكبدها في التعاملات المبكرة ليغلق على ارتفاع.

وتراجعت أسعار الخام، المحفز الرئيسي لأسواق الخليج، بعد أن أظهرت بيانات صينية أن الطلب من أكبر مستورد للخام في العالم ظل ضعيفا في سبتمبر، إذ أدت سياسات مجابهة فيروس كورونا الصارمة وقيود تصدير الوقود إلى خفض الاستهلاك.

تحركات الأسهم

انخفض مؤشر سوق أبوظبي المالي بشكل طفيف وبنسبة 0.5 بالمئة مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.6 بالمئة.

كما هبط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.6 بالمئة مع هبوط سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1 بالمئة وسهم شركة إعمار العقارية بنسبة 0.8 بالمئة.

سكاي نيوز