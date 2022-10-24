صدور قرار بإغلاق كباري العاصمة والطرق المؤدية لقيادة الجيش





كشف مصدر أمني، عن صدور قرار من لجنة أمن ولاية الخرطوم بإغلاق كل الطرق المؤدية إلى القيادة العامة للقوات المسلحة ابتداءً من الساعة 12 منتصف ليل الاثنين تحسباً للتظاهرات المعلنة غداً في ذكرى اجراءات قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في 25 اكتوبر 2021م.

وقال المصدر لـ(الصيحة)، إن السلطات ستقوم بإغلاق كل الكباري عدا سوبا والحلفايا مع تقدير للحالات الخاصة.

وأضاف أن القرار سيمنع التظاهر في منطقة وسط الخرطوم التي تعج بالمؤسسات الحكومية، على أن تكون المواكب في الميادين والساحات العامة.

وكانت ولايتا البحر الأحمر والجزيرة قد أعلنتا ان يوم غدٍ الثلاثاء عطلة رسمية للمدارس، فيما عطلت جنوب المدارس لمدة اسبوع.

وتشهد العاصمة الخرطوم تأهباً أمنياً كبيراً بالتزامن مع الدعوات إلى مواكب 25 اكتوبر.

صحيفة الصيحة