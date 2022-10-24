محمد رمضان يتحدث عن عادل إمام و”المليونيرات”.. ماذا قال؟





تحدث الفنان المصري محمد رمضان عن مواطنه النجم عادل إمام، ورد على من يتهمونه بالغرور والتفاخر باستعراض مقتنياته الثمينة.

وظهر محمد رمضان في الفيديو الترويجي لقائه مع الإعلامية اللبنانية ديانا فاخوري على شاشة “صوت بيروت”، ورد على كثير من من الانتقادات الموجه إليه.

في البداية، تحدث الفنان المصري عن استعراض مقتنياته وآخرها الصابونة الذهبية، قائلًا: “اللي بينزعجوا من هذا الأمر هم المليونيرات”، معتبرًا أن “90% مما يكتب عنه في الصحافة غير صحيح”.

وتطرق “رمضان” إلى شعاره “نمبر وان”، قائلًا: “هذا هو حلم وهدف كل شخص ناجح في الحياة، وأنا شخص طموح ولست مغرورا، فالاثنان لا يجتمعان، وما حققته من نجاحات لا يمثل 1% من حلمي الأكبر”.

وبالإشارة إلى أجور الفنانين، ومقارنته بالنجم الكبير عادل إمام، قال محمد رمضان: “عادل إمام في مكان تاني”، مشيرًا إلى غضب بعض رجال الدين بسبب حفلاته والهدايا الثمينة التي يتلقاها من جمهوره مثل الساعات.

وأبدى “رمضان” فخره بغنائه في حفل أحد سباقات “فورمولا 1″، قائلًا إنه المغني العربي الوحيد وسط عدد كبير من المغنيين الأجانب، مشيرًا أيضًا إلى أنه أكثر النجوم في عدد المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.

ويقضي الفنان محمد رمضان عطلته في بيروت لزيارة المعالم السياحية في لبنان، بعد حصوله على جائزة النجم العربي الأكثر جماهيرية في مهرجان “موريكس دور”، كما حلّ ضيفًا على النجم اللبناني راغب علامة في منزله.

العين الإخبارية