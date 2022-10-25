كيف أثارت شيرين عبد الوهاب الجدل من جديد خلال الـ 24 ساعة الماضية؟





أثارت المطربة شيرين عبد الوهاب الجدل والتساؤلات بين الجمهور خلال الـ 24 ساعة الماضية، بسبب تصرفات صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

إلغاء متابعة الجميع عدا حسام حبيب

في البداية فوجئ متابعو الصفحة الرسمية للفنانة شيرين عبد الوهاب عبر موقع “فيس بوك” بإلغائها كافة الصفحات التي كانت تتابعها، وأبقت فقط علي متابعة الصفحة الرسمية للفنان حسام حبيب.

الغريب في الأمر أن شيرين عبد الوهاب ليس بحوزتها أي وسيلة اتصال، كما أنها ممنوعة من استخدام الهاتف المحمول، لذلك فمن المؤكد أن شيرين ليست هي من قامت بحذف الصفحات التي تتابعها

وتوجهت أصابع الاتهام إلى مسئولي السوشيال ميديا للفنانة شيرين، كما ذهبت الشكوك حول تحكم حسام حبيب في الصفحة الرسمية لشيرين عبد الوهاب.

إلغاء متابعة الجميع حتي حسام حبيب

وتفاجأ الجمهور من جديد بقيام الصفحة الرسمية للنجمة شيرين عبد الوهاب عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بإلغاء جميع الصفحات التي تتابعها حتي صفحة حسام حبيب الرسمية عبر موقع فيس بوك، علي الرغم من أن صفحة “المطربة” كانت تتابع فقط صفحة حسام حبيب، الأمر الذي أثار حيرة الجمهور.

من جانب آخر، سيطرت حالة من القلق على الجمهور بعد انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا تزعم دخول النجمة شيرين عبد الوهاب في غيبوبة بسبب تعرضها لحالة من الانهيار العصبي بعد احتجازها في المستشفى لعلاجها من الإدمان بحسب تصريحات شقيقها.

ونفى ميمي فؤاد مدير أعمال شيرين عبد الوهاب كل ما تردد حول دخول النجمة شيرين عبد الوهاب في غيبوبة وقال في تصريح خاص لـ”فيتو”: “دي إشاعة مفيش الكلام دا الحمد لله

بوابة فيتو