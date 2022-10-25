ديانا حداد تكشف شروطها في زوجها المستقبلي





أكدت المطربة اللبنانية ديانا حداد أنها لا ترفض فكرة

الزواج ولا تعارضه، مشيرة إلى أن هذه الفكرة ستأتي في وقتها المناسب.

وكشفت الفنانة اللبنانية لموقع “القاهرة “24 المصري رأيها في خوض تجربة الزواج مرة أخرى، وحددت المواصفات التي تتمناها في زوجها المستقبلي.

وأشارت إلى أن شرطها الأساسي في اختيار زوجها المستقبلي هو أن يكون شخصا مناسبا لها ومخلصا معها.

وعلى صعيد آخر، تشارك الفنانة اللبنانية لأول مرة في مهرجان الموسيقى العربية 2022 في دورته الـ31، المقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

الدورة الـ31 من مهرجان الموسيقى العربية، تشارك فيها مجموعة من أبرز نجوم الغناء في عالمنا العربي منهم كارول سماحة، راغب علامة، مدحت صالح، رامي عياش، عاصي الحلاني، محمد الحلو، علي الحجار.

الفنانة اللبنانية ديانا حداد كانت قد حرصت على دعم الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب في أزمتها الأخيرة والتي نتج عنها احتجازها بأحد مستشفيات الصحة النفسية بالعاصمة المصرية القاهرة.

ودونت ديانا حداد عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، وقالت: “خلال الأيام الماضية تابعت بحزن يلي عم بتمر فيه حبيبة قلبي شيرين، بتمنالك تصيري أحسن لأنك أقوى من هالعارض وترجعي لمحبينك أفضل من أول”.

العين الإخبارية