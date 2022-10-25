اركو مناوي يصل انجلترا





وصل الي انجلترا اليوم الثلاثاء القائد مني اركو مناوي حاكم اقليم دارفور رئيس لجنة الاتصال السياسي الحرية والتغيير التوافق الوطني رئيس حركة وجيش تحرير السودان، وقال د. محمد زكريا فرج الله الناطق الرسمي للحرية والتغيير في تصريح صحفي ان الزيارة تأتي في اطار جولة خارجية تشمل ايطاليا وفرنسا يلتقى مناوى خلالها جماهير الثورة السودانية بانجلترا، والخارجية البريطانية والمؤسسات ذات الصلة بالشأن السوداني وذلك تعزيزاً للتواصل مع القواعد في الخارج وتعريفاً برؤية الحرية والتغيير للحل السياسي في البلاد.

وكالة سونا