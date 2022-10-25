ما حقيقة فسخ روتانا لتعاقدها مع شيرين عبد الوهاب؟





كشف مسؤول عن شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات في مصر حقيقة فسخ التعاقد مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد أزمتها الأخيرة.

وكانت مواقع صحفية والعديد من الصفحات المهتمة بأخبار الفن على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خلال الساعات الماضية أنباء عن قيام الشركة بفسخ تعاقدها مع “شيرين” بعد أزمتها الأخيرة، وحجزها في مستشفى للأمراض النفسية وعلاج الإدمان.

وقال سعيد إمام إن “كل الأنباء التي تم تداولها حول فسخنا التعاقد مع شيرين عبد الوهاب غير صحيحة. عقدنا معها ما زال قائما، ونتمنى عودتها السريعة إلى فنها وجمهورها في الوطن العربي، فهي فنانة كبيرة وما زال لديها الكثير لتقدمه”.

وحول حالتها الصحية أكد أنه “لا يعرف مستجدات حالتها الصحية، متمنيا لها العافية والشفاء العاجل”.

مزمز