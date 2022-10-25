بالفيديو: نضال الأحمدية تنفي تصريحات حسام حبيب بشأن ما حدث لشيرين بالمستشفى





ردت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية مجددا على تصريحات الفنان المصري حسام حبيب، بعد أن أدلى قبل أيام بتصريحات تلفزيونية تتعلق بأزمة طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وأكدت الأحمدية أنها تمتلك الأدلة والإثباتات التي تدين حسام حبيب في أزمة طليقته شيرين عبد الوهاب، مشيرة إلى أن الطلاق بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب جرى منذ 10 شهور، قائلة: ”رجوعها لحسام حبيب شيء يخوف“.

كما بينت الإعلامية اللبنانية أن شيرين عبد الوهاب ظلت تعتبر لآخر لحظة أن الطلاق عيب، وكانت تتعرض للضرب والاعتداء والاضطهاد من حسام حبيب، مضيفة: ”ثم انقطعت عنا“.

ولفتت إلى أن الفنانة ضحية لكن تتعافى بشكل سريع، ونفت كل تصريحات حسام حبيب الأخيرة، قائلة: ”لا شيرين انتحرت ولا سابت الأكل في المستشفى“.

وعزت نضال سكوتها في الفترة الماضية،؛ لأنها تعتبر تسريب المعلومات خيانة للأمانة، قائلة: ”أوعوا تصدقوا اللي قاله حسام حبيب“.

وعلقت الإعلامية في مقطع فيديو عبر حسابها في ”إنستغرام“ متخافوش على شيرين، وهتظهر بخير وسلامة، وهترجع لنا بالسلامة، ومكنتش حابة أتدخل في القضية، لحد ما تظهر شيرين، ولكن ناس كتير طلبت مني أتحدث عن الموضوع، وما صار مع شيرين“.

وكانت نضال الأحمدية، قد كشفت قبل أيام امتلاكها معلومات وتسجيلات تُبرز حقائق عن الفنان حسام حبيب وأزمته مع الفنانة شيرين، بعد تصريحاته الأخيرة.

وكتبت نضال، عبر حسابها على ”تويتر“: ”لدي معلومات وتسجيلات تكذب طليق الست شيرين عبدالوهاب وتبرز حقائق.. أتوسل من في نفسه ذرة خير، أن لا يصدق الدجال الذي كاد يقتل شيرين بكافة انواع التعنيف والتوريط، لولا تدخل شقيقها، لو أدليت بقليل مما أعرف هل يكون ذلك أخلاقيًا والست في شبه غيبوبة؟“.

وكان من أبرز ما كشفه حبيب في تصريحاته التلفزيونية، محاولة طليقته شيرين الانتحار في المستشفى كما أنها ترفض تناول الطعام بسبب ما تعرضت له، معترفا بأنه ما زال يحبها حتى الآن.

وفنّد الفنان المصري كل الاتهامات التي وُجّهت ضدّه بأنه هو من أوصل شيرين إلى هذه الحالة، وبأنه ساعدها على تعاطي المخدرات والإدمان عليها، مشيرا إلى أنه خيرها بينه وبين المخدرات.

ولفت إلى أن إدمان الفنانة ”وصل في بعض الأحيان إلى أن تصبح المخدرات أهم منه“، لكنه أكد أنه، في وقت ما، كان شاهدا على تحسن شيرين ومحاولتها التغلب على الأمر.

كما أوضح: ”عمري في حياتي ما كنت عنيف مع شيرين وأنا متعلم ومتربي“.

وبين حسام حبيب أن شقيق شيرين لم يكن يتحدث إليها لأكثر من عامين، متسائلا: ”لماذا ظهر بشكل مفاجئ بداعي علاجها؟“.

وروى تفاصيل تلك الليلة التي دخلت فيها شيرين إلى المستشفى، حيث أكد أن شقيقها حضر وبصحبته أشخاص معهم سلاح أبيض، واعتدوا عليه بالضرب، وأخذوا شيرين عنوة وهي تصرخ وتبكي، وهو ما جعله يقف في الشارع وحيدا يبكي بسبب ما جرى.

مزمز