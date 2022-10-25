التنمية الإجتماعية نزوح (30) ألفاً بود الماحي ولقاوة وأوضاع المتأثرين “غير مطمئنة”





كشف مستشار وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد علي قلم، عن نزوح (30) ألف شخص في أحداث محلية ود الماحي بالنيل الأزرق ولقاوة بغرب كردفان، ووصف الأوضاع الإنسانية للمتأثرين بأنها “غير مطمئنة وغير مستقرة”، ويعيشون أوضاعاً إنسانيةً سيئة نتيجة نزوح الأسر إلى مناطق اخرى بحثاً عن الاستقرار الامني.

وأوضح د. أحمد قلم لـ(الصيحة)، أنه تم رصد نزوح أكثر من (30) ألف شخص حسب تقارير مفوضية العون الإنساني.

وأشار إلى قيام اللجنة التنفيذية العليا للطوارئ الإنسانية والصحية بتقديم المساعدات من مواد غذائية ومواد إيواء، بالإضافة إلى التدخلات الصحية التي قامت بها وزارة الصحة الاتحادية بإرسال الأدوية الضرورية للمتأثرين والمصابين وما زالت المساعدات تتوالى إلى المنطقتين من أجل سد الحاجة والفجوة الغذائية التي يعيشها الأهل هناك.

وقال إن وزارة التنمية الاجتماعية ومفوضية العون الإنساني جزء لا يتجزأ من اللجنة العليا للطوارئ الإنسانية والصحية، وتقوم بكل واجباتها الإنسانية واللوجستية، وتقف في الصفوف الأولى مع المتضرّرين في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتعمل جاهدة لاحتواء الأزمة الإنسانية.

صحيفة الصيحة