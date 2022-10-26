بالفيديو.. وزير سوداني يفقد هدوءه في لقاء مع التجار: “اسكت يلا”





أثار رد وزير المالية السوداني على أحد التجار الكثير من الجدل، بعد ظهوره في مؤتمر صحفي وهو يحتد على أحد الحضور قائلًا: “اسكت يلا”.

وفي التفاصيل، عقد وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، مؤتمرا صحفيًا، لمناقشة المشكلات الاقتصادية في البلاد، ومنها ارتفاع الضرائب والقرارات الحكومية الأخيرة.

وخلال المؤتمر، ظهر الوزير وهو يناقش بعض التجار في مشاكلهم، وسط شكاوى من الخسائر البالغة التي تعرض لها القطاع بسبب القرارات والإجراءات الاقتصادية.

ولكن الوزير فقد هدوءه بسبب حديث أحد الحاضرين، فاحتد المسؤول السوداني طالبا إنهاء الحديث، قائلا: “اسكت يلا واسمعني”، مؤكدًا للتجار أنهم قد “يجدون ما لا يرضيهم”.

وانتقد الوزير السوداني طريقة حديث أحد التجار، واعتبرها “غير مهنية”، مشددًا على ضرورة اختيار الحديث والكلمات المناسبة، متوعدًا في الوقت نفسه كل من يهدد موظفي الضرائب.

بوابة العين الاخبارية