بالفيديو.. مذيع لم يتمالك نفسه من الضحك وهو يقرأ هذا الخبر على الهواء





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، من نشرة إخبارية بقناة تلفزيونية جنوب إفريقية، ورد فعل المذيع الطريف على خبر كان يقرؤه على الهواء مباشرة.

وظهر المذيع الذي كان يتحدث عن قضية بسبب مخالفة سرعة سُجلت على أحد الأشخاص، وعندما مثل أمام المحكمة برر ذلك بأنه يفعل كل شئ في حياته بسرعة.

وتابع المذيع القصة، أنه عندما وقف المخالِف أمام القاضي، الذي قال له: “لنرى مدى السرعة التي يمكنك قضاؤها في السجن لمدة 6 أشهر”، ليدخل بعدها المذيع في نوبة ضحك ولم يستطع استكمال الخبر.

صحيفة المرصد