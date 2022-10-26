بالفيديو.. لقاء نادر لـ «شيرين» تكشف خلاله مواصفات فتى أحلامها.. وفنان يعلق “غلبانة”





مازالت الفنانة شيرين عبدالوهاب، تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد المناوشات الكلامية والتصريحات التلفزيونية بين شقيقها وطليقها حسام حبيب، عقب دخولها في وعكة صحية.

واستمرت عبدالوهاب في تصدر محركات بحث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد خروج الملحن حلمي بكر، وحديثه عن سبب طلاق شيرين من زيجاتها الأولى.

وتعرضت شيرين عبد الوهاب، على مدار حياتها الأسرية للعديد من الأزمات بسبب زواجها لثلاث مرات، من الموزع الموسيقي مدحت خميس، ومن ثم الموزع الموسيقي محمد مصطفى، وأخيرًا المطرب حسام حبيب.

وفي هذا الصدد، تستعرض «المصري لايت» مواصفات فتى أحلام عبدالوهاب، صاحبة الـ42 عامًا، حسبما أشارت في أحد تسجيلاتها النادرة.

ويعود التسجيل لاحدى حلقات برنامح الإعلامية والفنانة صفاء أبوالسعود، عبر برنامجها الشهير آنذاك «ساعة صفا»، والتي استضافت فيها الفنان أحمد رمزي، وخلال الحلقة، أذيع فيديو قصير للمطربة الصاعدة شيرين عبدالوهاب، وهي تتحدث عن حبها لـ«رمزي».

تقول: «بحيي من كل قلبي فنان عظيم، وشباب دايمًا، وعايزة أقول أن ممكن حضرتك متعرفنيش وممكن تعرفني، أنا من معجباتك وهفضل طول عمري من معجباتك».

وأضافت: «عايزة أقولك أنا لما أحب أتجوز أو أتخطب لإنسان لازم يكون شكلك، لأنك بجد مثال للشباب، وعايزة أهديلك غنوة لو تسمح لي، هي مش غنوتي، لكن ههديهالك لأنك جميل فعلًا».

وأهدت عبدالوهاب لـ«رمزي» أغنية «يا حلاوتك يا جمالك» للفنانة فايزة أحمد، والتي أنتجت عام 1958، من ألحان فريد الأطرش، وكلمات إسماعيل الحبروك.

وبعد أن انتهت شيرين من أدائها لـ «يا حلاوتك يا جمالك»، سألت صفاء أبوالسعود الفان أحمد رمزي عن رأيه في شيرين ليجيبها قائلًا: «ربنا يخليها ويطول لي في عمرها»، وعن أمنيتها بأن يكون زوجها المستقبلي شبيها لـ«رمزي» أجاب مازحًا: «غلبانة خالص».

المصري لايت