الأفريقية للشعوب تثني على مفوضية حقوق الإنسان بالسودان





أثنى المفوض المعني باللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، زكريا ماندينغا، بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان.

وقال زكريا، في الجلسة المخصصة لحالة العلاقة بين اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب والمؤسسات الإفريقية الوطنية لحقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية والتي انعقدت ضمن أعمال الدورة الثالثة والسبعون للجنة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب،قال إنها أحد المؤسسات التي قدمت تقريرها الدوري.

يشار إلى أن المفوضية القومية لحقوق الإنسان وبموجب حصولها على صفة مؤسسة وطنية منتسبة باللجنة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب، تتقدم بتقرير دوري للجنة كل عامين.

صحيفة اليوم التالي