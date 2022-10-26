الأرصاد: تتوقع هطول أمطار في أجزء متفرقة من البلاد





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية إرتفاع درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى إرتفاعا تدريجياً في جميع أنحاء البلاد خلال ال24ساعة المقبلة.

وتنبأت في نشرتها اليومية بنشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال، واواسط وغرب البلاد

وتوقعت الأرصاد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في الأجزء الشرقية من ولايات:القضارف، سنار والنيل الأزرق.

وتنبأت بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في أجزاء متفرقة من ولايات:البحر الأحمر وكسلا.

أعلى درجة حرارة بالبلاد سجلت ليوم أمس 35.5 درجة في مدينة عطبرة وأدناها 16.5سجلت صباح اليوم في مدينة دنقلا .

ويتوقع أن تسجل أعلى درجة حرارة اليوم37.0 في مدينتي أبونعامة والنهود وأدنى درجة حرارة متوقعة صباح الغد 17.0 في مدينة ودمدني.

ومن أهم معالم الطقس اليوم منخفض السودان الحراري ، حيث يتمركز المرتفع الجوي في شمال غرب أفريقيا يمتد حتى اواسط وغرب البلاد ، ويمر اليوم الفاصل المداري شمال كسلا،جنوب كوستي وجنوب الولايات الغربية.

سونا