اعتبرته تهديداً .. الحرية والتغيير ترد على بيان الشرطة





اعتبرت قوى الحرية والتغيير اليوم الأربعاء، أن بيان الشرطة بشأن احتجاجات أمس “تهديد” لاستمرار العنف، داعية لمواصلة التظاهر.

وقالت الحرية والتغيير في بيان إن بيان الشرطة “بمثابة تهديد واستمرار للعنف والتبرير له ووضع إطار له من خلال مؤسسات السلطة.. و أجهزتها الأمنية والعسكرية”.

ودعت المحتجين “للاستمرار في تنويع آليات المقاومة المدنية والسلمية المختلفة من خلال تسيير المواكب السلمية والاحتجاجات والالتزام الكامل بالسلمية”.

وكانت قوات الشرطة قد قالت قي بيان إنه “منذ انطلاق مواكب (الأمس) تبين أننا نتعامل مع قوات مدربة بتشكيلات عسكرية مسلحة”، مشيرة إلى وجود “جماعات منظمة بالمواكب ومسلحة بالدرق والغاز والخوازيق المصنعة والعبوات الحارقة”.

وأضاف البيان: “ما حدث اليوم هو تأكيد لمعلوماتنا بوجود جماعات منظمة ومتمردة ومتفلته وخلايا نائمة تستهدف أمن العاصمة”.

وحثت وزارة العدل والجهاز التشريعي على “فرض إجراءات استثنائية تمكننا من مواجهة تلك الجماعات لحسم الفوضى”.

صحيفة الصيحة