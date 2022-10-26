ياسر عرمان: واجب الساعة إقامة جبهة مدنية لاستدامة الحكم المدني





قال رئيس الحركة الشعبية شمال _التيار الثوري الديمقراطي ياسر سعيد عرمان إن انقلاب 25 أكتوبر آخر الانقلابات.

وأضاف سعيد في تغريدة على تويتر “واجب الساعة إقامة جبهة مدنية لاستدامة الحكم المدني وتوطين الديمقراطية والمنافسة في أي إنتخابات في قائمة موحدة لقوى الثورة وهزيمة القوى المضادة”.

وتابع في تغريدة أخرى “‏الذي كان يشك في عزيمة شعبنا وإصراره ووعيه في إقامة سلطة مدنية مستدامه عليه أن يشاهد سفر الخروج العظيم في مواكب ‎مليونية25اكتوبر”.

باج نيوز