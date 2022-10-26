في أحضان الأهرامات.. عمرو دياب والجسمي يحتفيان بمصر والإمارات





يحيي النجمان المصري عمرو دياب والإماراتي حسين الجسمي حفلا غنائيا في ختام الاحتفالات بمرور 50 عاما على العلاقات بين مصر والإمارات.

ويقام الحفل مساء الجمعة 28 أكتوبر/ تشرين الأول، بمنطقة الأهرامات الأثرية، جنوب العاصمة المصرية، ويشكل ختام الاحتفالية الضخمة التي انطلقت، الأربعاء، في القاهرة، تحت عنوان: “مصر والإمارات قلب واحد” للاحتفاء بذكرى مرور 50 عاماً على العلاقات بين البلدين.

وتستهدف الاحتفالية الكبرى التي تنظمها حكومتا دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، بحضور وزراء ومسؤولين وفاعلين اقتصاديين وإعلاميين من البلدين، تعزيز الروابط والعلاقات المتينة الممتدة لأكثر من خمسة عقود.

وأشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال كلمة مسجلة أذيعت الأربعاء خلال الاحتفالية، بنموذج العلاقات المشتركة بين بلاده ودولة الإمارات منذ تأسيسها.

وقال الرئيس المصري إنه “استمرارا لموقف المؤسس العظيم زايد الخير لا يفوتني أن أتذكر بالخير والعرفان الموقف التاريخي الداعم لدولة الإمارات للفترة العصيبة التي مرت بها مصر منذ 10 سنوات، ما يبرهن على الروابط الوثيقة بين الشعبين والقيادتين، إنهما بمثابة شعب واحد ووطن واحد”.

وأشار إلى أن “الآفاق المستقبلية بين الدولتين واعدة ومزدهرة، وستعود بالخير والرخاء على الشعبين وشعوب الوطن العربي جميعا”.

من جانبه، وصف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، العلاقات مع مصر بـ”الأخوية والمستقرة والمتطورة”.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على تويتر: “تحتفل الإمارات اليوم في مصر بخمسين عاما من العلاقات الأخوية.. المستقرة.. المتطورة”.

وأضاف: “نحتفل ونحتفي أيضا ببداية خمسين عاماً جديدة أيضا بقيادة أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي وأخي محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله .. مصر والإمارات قلب واحد”.

العين الإخبارية