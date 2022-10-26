توحيد رسوم المحاصيل بين ولايتي سنار والنيل الابيض





أطلع والي سنار المكلف العالم ابراهيم النور مجلس حكومة ولاية سنار في اجتماعه اليوم ، مخرجات إجتماعه مع والي النيل الأبيض بغرض التنسيق فيما يتعلق بتوحيد رسوم المحاصيل الزراعية ومنع التهريب وحماية المحاصيل.

كما قام بتنوير أعضاء المجلس عن الورشة التي انعقدت بشمال كردفان عن الصمغ العربي والتي شارك فيها ولاة الولايات المنتجة للصمغ العربي وكيفية زيادة إنتاجية محصول الصمغ العربي الذي يعد من المحاصيل الاستراتيجية.

وقدم وزير المالية المكلف دكتور محجوب أحمد محمد مقترح تعديل قانون رسوم خدمات أسواق المحاصيل لسنة 2017 بالإضافة إلى منشور موجهات موازنة العام 2023 وأكد دكتور محجوب انهم استندوا في مرجعياتهم لموجهات موازنة العام 2023 على أهداف التنمية المستدامة والموازنة العامة للعام 2022 ولائحة الإجراء آت المالية والمحاسبية.

وقدم وزير الصحة والتنمية الاجتماعية تقريرا موجزا عن ألاوضاع الصحية للنازحين من إقليم النيل الأزرق مشيرا إلى دخول أكثر من 4000 نازح خلال الأحداث الأخيرة باقليم النيل الأزرق .

وقال أن الوضع الصحي للنازحين مطمئن وتم تجهيز مستشفى ودالنيل ومستشفى ام درمان فلاته ورفع درجة الاستعداد بمستشفى سنجة تحسبا لدخول بعض الجرحي لتلقي العلاج.

وكالة سونا