الدولار يتراجع إثر توقعات بإبطاء وتيرة رفع الفائدة الأميركية





ارتفع اليورو مرة أخرى فوق مستوى التعادل مع الدولار الأربعاء للمرة الأولى منذ شهر، بعد أن عززت بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى تراجع الدولار.

وارتفع اليورو إلى 1.0048 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 20 سبتمبر، وصعد في أحدث التداولات 0.5 بالمئة إلى 1.0019 دولار.

كما صعد الجنيه الإسترليني 0.79 بالمئة إلى 1.1563 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 14 سبتمبر، مواصلا تحقيق المكاسب بعدما زاد في اليوم السابق 1.6 بالمئة عندما استفادت الأسواق من تولي ريشي سوناك رئاسة الوزراء في بريطانيا، وانخفض الدولار أيضا مقابل الين الياباني 0.83 بالمئة إلى 146.715 ين.

وبحلول الساعة 1435 بتوقيت غرينتش، انخفض مؤشر الدولار 0.595 بالمئة إلى 110.28 مقابل سلة من ست عملات رئيسية.

سكاي نيوز