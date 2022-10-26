ديانا حداد: متحمسة للقاء جمهور مهرجان الموسيقى.. وأجهز لهم مفاجأة





تحيي الفنانة اللبنانية ديانا حداد، في تمام الثامنة من مساء غدا الخميس حفلا غنائيا مميزا، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته ال31.

وقالت ديانا حداد في بيان لها حول أولى مشاركاتها في مهرجان الموسيقى العربية: “قررت ان يكون لقائي الأول بجمهور مهرجان الموسيقى مميز ولاينسى وأجهز لهم مفاجأة كبيرة”.

وتابعت: “متحمسة جدا للقاء هذا الجمهور الرائع وقد جهزت لهم مفاجأة أتمنى ان تنال إعجابهم”.

مهرجان الموسيقى العربية

وتتواصل ليالي المهرجان لمدة ١٥ يومًا متتاليًّا، بمشاركة ٩٩ فنانًا من ٩ دول عربية وهي: “مصر، المغرب، الأردن، لبنان، سوريا، العراق، البحرين، تونس، السعودية”.

وتقام فعاليات حفلات مهرجان الموسيقى العربية على مسارح: “المسرح الصغير، النافورة، الجمهورية، أوبرا الإسكندرية، أوبرا دمنهور، معهد الموسيقى العربية”.

حفلات مهرجان الموسيقى العربية

ويحيي حفلات المهرجان هذا العام باقة من كبار الطرب والموسيقى في العالم العربي ومنهم: “محمد منير، مدحت صالح، خالد سليم، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، هاني شاكر، مروة ناجي، راغب علامة، محمد الحلو، علي الحجار، رامي عياش، عفاف راضي، محمد محسن، كارول سماحة، ديانا حداد، نادية مصطفى، عاصي الحلاني، عمر خيرت، صابر الرباعي، ملحم زين، جنات، محمد الشرنوبي، وعد البحري، أصالة

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