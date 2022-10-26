مسؤول: (80) من أطفال دار المايقوما من ذوي الإعاقة





كشف المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية بالخرطوم صديق فريني، عن وجود ما لا يقل عن (80) طفلاً من ذوي الإعاقة بدار الطفل اليتيم بالمايقوما بسبب حالات الإجهاض المتكرّرة أثناء فترة الحمل والحالة البدنية السيئة بالشارع قبل دخولهم للدار.

وجدد فريني لدى مخاطبته ورشة التخطيط ووضع ميزانيات العام 2023م لمنظمة قرى الأطفال بالسودان اليوم، إسناد وزارته للمنظمة حتى تضطلع بدورها الريادي في رعاية وحماية الأطفال فاقدي السند، ودعا المنظمات العاملة في نفس المجال للاستفادة من تجربة (sos).

من جانبه، أوضح مدير منظمة قُرى الأطفال بالسودان (sos) عبد الرحمن محمد جبارة، أن المنظمة ملّكت (210) أسرة مشروعات إنتاجية في بداية العام 2022م ضمن مشروع تقوية الأسر الضعيفة المهدّدة بفقدان الرعاية الوالدية وصل منهم (73) أسرة في منتصف العام الحالي لحد الكفاية الذاتية وإفساح المجال لأسر جديدة، بجانب (1022) طفلاً و(22) شاب وشابة استفادوا من خدمات المنظمة ضمن مشروعات رعاية الأطفال فاقدي الرعاية.

صحيفة الصيحة