الجيش: انطلاق تمرين إدارة الأزمة السياسية العسكرية والصراع المسلح ومن ثَمّ إجراء التسوية السياسية





أعلنت القوات المسلحة، عن انطلاق تمرين المباراة الاستراتيجية (الوعد الحق) لدورتي الدفاع الوطني رقم (34) والحرب العليا رقم (22).

وقال اللواء الركن، أبو بكر عيسى النور، مدير أكاديمية نميري العسكرية العليا: “إنّ التمرين يهدف إلى تمرين الدارسين على إدارة الأزمة السياسية العسكرية وفق التخطيط الاستراتيجي على مستوى القيادة السياسية العسكرية ومجلس الأمن والدفاع، ومن ثَمّ إدارة صراع مسلح على المستوى العملياتي تخطيطاً وتنفيذاً، أو ما يُعرف بلعبة الحرب الإلكترونية وينتهي بإدارة تفاوض سياسي عسكري، ومن ثم إجراء التسوية السياسية”.

وأكد اللواء أبو بكر لصحيفة (القوات المسلحة) أن التمرين ذو جانبين يتم تنفيذه على المستوى الاستراتيجي والعملياتي، وأن التمرين يمثل خلاص التمارين التي يقوم بها الدارسون في الكليتين خلال العام الدراسي، وقال إنّ من أهداف التمرين إبراز دور الأمامة العامة لمجلس الأمن والدفاع في التخطيط والتنفيذ، بجانب عدد من الدروس المراد إبرازها من خلال فعاليات التمرين، وأضاف أن فعاليات التمرين تُحظى باهتمام كبير على مستوى القيادة العامة ومجلس الأمن والدفاع.

صحيفة السوداني