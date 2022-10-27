القبض على مسؤول كبير في النفط السوداني





القت النيابة القبض علي مدير الإدارة العامة للامدادات وتجارة النفط م.(أ.أ ا) بعد ان فتحت في مواجهته عدة بلاغات في مقدمتها المادة (57)تخريب الاقتصاد الوطني والمادة(89) والمادة (21)الاشتراك الجنائي .

ونشرت الصحافة نت على لسان مصدر مطلع بأن النيابة كانت قد خاطبت المواصفات بشأن شحنتين للوقود وقد جاء رد المواصفات بعدم مطابقتها للمواصفات فضلا علي ان الشحنتين بعد اخضاعهما للفحص ثبت وجود مادة (الكبريت) والتي تشكل خطرا كبيرا علي الاقتصاد القومي والافراد حيث ان مادة (الكبريت) تتسبب في حوادث حرائق( الطائرات)واعطال السيارات من خلال تعطل (قلب الطلمبة) وهو ماشكي منه عدد كبير من المواطنيين خلال الفترة الاخيرة الماضية .

منوها الى ان المتهم كان قد خاطب المواصفات بشأن الشحنتين وجاء رد المواصفات بعدم المطابقة لاشتمالهما علي مادة الدسترويت (الكبريت) .

وقال المصدر ان المتهم مؤهله العلمي (مهندس كهرباء) ولاعلاقة له بالتخصص الكميائي الذي يرتبط بوظيفته الحالية من الناحيتين الفنية والعلمية، كما ان المتهم اقر في اقواله بأنه كان يعمل وفقا للتوجيهات وان معه شركاء في ذلك .

وكشف المصدر بأن هناك عمليات تزوير شابت ادخال الباخرتين وان المتهم أقر بادخالهما رغم رد المواصفات بعدم المطابقة .

ولفت المصدر محذرا بالقول هذا مصير كل من يعبث بالاقتصاد الوطني وقوت المواطن ، وان اجهزة الدولة لازالت يقظة وتقف بالمرصاد لكل متربص بالاقتصاد القومي .

صحيفة الصيحة