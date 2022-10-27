ترتيبات لمواجهة كورونا قبيل بداية الشتاء





أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن اجتماع يلتئم اليوم الخميس لتحديد انطلاق حملة للتطعيم ضد فيروس كروونا، وقال مدير الإدارة العامة لتعزيز الصحة صلاح الدين حاج حسن إن الوزارة بدأت التقصي عن فيروس كورونا في أعقاب ارتفاع حالات الإصابة بنزلات البرد والتهابات الصدر بشكل لافت هذه الأيام.

وجزم الحسن خلال حديثه لـ(اليوم التالي) أمس بانخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا الأسبوع المنصرم، وقال إنها لم تتعدّ الـ10 حالات دون حدوث وفيات.

الخرطوم: أبوبكر محمود

صحيفة اليوم التالي