أمريكا: المدنية مفتاح لاستئناف المساعدة الدولية للسودان





رحبت الولايات المتحدة بالمبادرات الرامية لإيجاد مخرج من الأزمة السياسية في السودان ينهي الحكم العسكري ويعيد الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي في بيان بمناسبة مرور عام على انقلاب 25 مواصلة الولايات المتحدة رفض الحكم العسكري واستعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة ضد الذين يسعون إلى عرقلة التقدم نحو التحول الديمقراطي.

ووصف استمرار المظاهرات على الرغم من القمع العنيف من قوات الأمن بأنه أمر ملهم للغاية، وأكد أهمية عامل الوقت للتوصل إلى اتفاق حول إطار انتقالي جديد وحكومة يقودها مدنيون للمضي قدماً في التحول الديمقراطي موضحاً أن تحقيق حكومة جديدة بقيادة مدنية هو الذي يفتح المجال لاستئناف المساعدة الدولية.

الخرطوم: أمنية مكاوي

صحيفة اليوم التالي