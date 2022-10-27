الصحة الاتحادية تدرس آليات لتتبع الأدوية المخدرة





أكد وزير الصحة الاتحادي المكلف هيثم محمد إبراهيم أن الوزارة تراقب بالتعاون مع وزارة الداخلية للتأكد من الالتزام بالوصفة للأدوية المخدرة ومستحضراتها وصرفها بشكل صحيح والتعامل مع أي معلومة ترد بشأن بيع هذه الوصفات أو إساءة استخدامها.

وأعلن الوزير في منتدى تحديات الرقابة الصيدلانية على المخدرات والمؤثرات العقلية بدار الشرطة ببري أمس، أن الوزارة وتطويراً لأدواتها الرقابية تدرس وضع آليات لتتبع هذه الأدوية منذ تصنيعها واستيرادها وحتى وصولها للمريض.

وشدد هيثم على الحد من تزوير الوصفات الطبية وضمان صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية ومستحضراتها للمرضى فقط، والحد من إساءة استخدامها والإدمان عليها من خلال عدة مراحل.

وأكد هيثم على بأهمية دور المؤسسات ذات الصلة والأطباء والصيادلة وإدارة مكافحة المخدرات في المنتدى والتوافق على كيفية الرقابة وآلية تطبيقها شاكراً كل القوات النظامية لدورها في مكافحة المخدرات.

الخرطوم: أبوبكر

صحيفة اليوم التالي