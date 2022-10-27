الحوري: بيان الشرطة يقرع ناقوس الخطر





قال رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة العقيد الركن إبراهيم الحوري، إن قرارات ٢٥ أكتوبر التصحيحية جاءت لتعيد ثورة ديسمير إلى مسارها الذي فارقته ردحاً من الزمن، وتستكمل طريقها نحو الحرية والسلام والعدالة.

وأضاف: في ذكرى الحركة التصحيحية، خرج المئات إلى الشوارع رافضين أي تسوية سياسية تعيد المشهد السابق، رافضين لإقصاء بقية القوى السياسية، ومنادين بحكومة مدنية كاملة الدسم تقيم العدل وتنشر السلام وتحقق الرخاء الاقتصادي وتهيئ الجو الديمقراطي، وتابع: استكمال طريق الثورة بالشعارات السلمية والتنمية والعدالة وسيادة القانون وبسط الحريات ليس بالتشفي والتخريب واستهداف القوات النظامية، والدفع بشباب صغار وتعريضهم للأخطار.

واشار إلى أن ما تعرّض له السلاح الطبي بأم درمان لأمر محزن وخطير، إذ تعدى المتظاهرون على البوابة وحطّموها، وتم حرق مكتب أفراد الحراسة بما فيه من وثائق وأثاث مكتبي.

وأضاف: التعدي بالنبال على الأفراد حتى أصيب 120‪ فرداً إصابات بليغة، قد تبعد بعضهم عن الخدمة العسكرية وتجعلهم أسيري العلاج الطبيعي.

وقال إنّ بيان الشرطة يقرع ناقوس الخطر، ويحذر من ظهور تشكيلات منظمة تستغل المظاهرات وتشيع العنف في المواكب، وتستهدف أفراد الشرطة المعنية بحماية المواكب وحفظ الأمن.

باج نيوز